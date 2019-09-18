Полиция запустила спецгруппы для противодействия насилию в семьях участников боевых действий

Национальная полиция 17 сентября запустила 47 специальных групп полицейских для работы со случаями насилия в семьях участников боевых действий.

Об этом в среду на брифинге в Запорожье сказал глава Национальной полиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.



"У нас шестой год открытая война и десятки тысяч наших граждан получают не только опыт защиты государства, но и негативную сторону истории. Они социально не адаптированы к мирной жизни. И поэтому возникают большие проблемы, с которыми первыми встречается семья - ссоры, драки, непонимание с детьми", - сказал Князев.



Для работы с такими семьями в рамках проекта Community Policing созданы 47 групп по 2 офицера в каждой, которые прошли специальную подготовку в центрах Нацполиции с привлечением финансирования от полицейских общин по линии ООН и ОБСЕ.



"Мы купили для каждой группы служебные авто, у них есть свои средства связи, амуниция и подходы к проблемным семьям в своем регионе", - сказал Князев.



По его словам, 17 сентября он подписал приказ о начале работы этих групп, а в ближайшие дни организует их презентацию в Киеве, на которую пригласит министра внутренних дел Арсена Авакова.



Как сообщали Українськi Новини, в мае Нацполиция запустила проект "Полицейский офицер общины", целью которого является тесное взаимодействие полицейского с объединенной территориальной общиной и ориентация на ее нужды.