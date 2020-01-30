В Украине вырастет количество полицейских офицеров общины

Национальная полиция планирует увеличить количество полицейских офицеров общины с 251 до 3,2 тыс.

Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что на данный момент этот проект запущен в 7 областях и охватывает 206 территориальных общин, где проживает около 2 млн человек.

Полицейские общин отличаются от участковых тем, что отвечают только за свою территориальную общину, в пределах которой проживают.

Они не привлекаются к другим правоохранительным задачам, например, конвоированию задержанных.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2019 года Нацполиция запустила проект полицейских офицеров общин вместо участковых.

Также полиция запустила спецгруппы для противодействия насилию в семьях участников боевых действий.