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19 марта 2020, четверг, 12:24 791
Силовые структуры 2020-03-19T12:25:20+02:00
Українські Новини
Полиция составила уже несколько десятков протоколов за нарушение режима карантина в Украине

Полиция составила уже несколько десятков протоколов за нарушение режима карантина в Украине

Валерия Драгомирова
Полиция, Протоколы, карантин в Украине, Нарушение карантина
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Полиция составила несколько десятков протоколов о нарушении режима карантина в Украине.

Об этом Українським Новинам сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Несколько десятков составили", - сказал он.

При этом, по его словам, патрульная полиция проводит больше профилактическую работу, то есть превентивные мероприятия.

Он отметил, что протоколы составлялись в отношении злостных правонарушителей.

Белошицкий подчеркнул, что с 20 марта патрульная полиция будет реально привлекать к ответственности за нарушение порядка карантина.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский одобрил введение штрафа до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, если это привело к гибели людей.

Также в Киеве ужесточили карантинные меры. Общественный транспорт работает, но в салон не пускают больше 10 пассажиров. При этом на маршруты больше рейсов не выпускают.

Тем временем в четверг полицейские в Киеве не давали людям сесть в транспорт

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