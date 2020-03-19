Полиция составила уже несколько десятков протоколов за нарушение режима карантина в Украине

Полиция составила несколько десятков протоколов о нарушении режима карантина в Украине.

Об этом Українським Новинам сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.



"Несколько десятков составили", - сказал он.



При этом, по его словам, патрульная полиция проводит больше профилактическую работу, то есть превентивные мероприятия.



Он отметил, что протоколы составлялись в отношении злостных правонарушителей.



Белошицкий подчеркнул, что с 20 марта патрульная полиция будет реально привлекать к ответственности за нарушение порядка карантина.



Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский одобрил введение штрафа до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, если это привело к гибели людей.



Также в Киеве ужесточили карантинные меры. Общественный транспорт работает, но в салон не пускают больше 10 пассажиров. При этом на маршруты больше рейсов не выпускают.



Тем временем в четверг полицейские в Киеве не давали людям сесть в транспорт.