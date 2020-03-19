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  • У Чернівецькій області підтвердили ще 5 випадків коронавірусу. Загальна кількість заражених досягла 26 осіб
19 березня 2020, четвер, 23:50 3
Медицина 2020-03-20T00:22:24+02:00
Українські Новини
У Чернівецькій області підтвердили ще 5 випадків коронавірусу. Загальна кількість заражених досягла 26 осіб

У Чернівецькій області підтвердили ще 5 випадків коронавірусу. Загальна кількість заражених досягла 26 осіб

Таня Войтюк
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Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Окрім випадків зараження в Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, у Чернівецькій області коронавірус лабораторно підтвердили ще у 5 осіб. Таким чином загальна кількість інфікованих там зросла до 15 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

У четвер, 19 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавіруса. Пацієнти ізольовані, їх стан стабільний.

Ще 5 українців заразилосяЩе 5 українців заразилося коронавірусом

Цю інформацію підтвердив губернатор області Сергій Осачук в 23:35 в прямому ефірі Facebook. Він підкреслив, що нові пацієнти є контактними особами раніше підтверджених випадків і в черговий раз закликав жителів до самоізоляції.

Також Осачук розповів, що в частині сіл на території області (Колинкивцы, Бычкивцы, Грозовцы, Топорівці) виставлені медико-санітарні блокпости, на яких будуть здійснювати скринінг температури жителів на в'їзді і виїзді з сіл і проводити інформаційну роботу з населенням.

Як повідомляли Українські Новини, у Київі зафіксували третій випадок коронавірусу. Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що відвідав Швейцарію 50-річний киянин з підтвердженим коронавірусом лікується вдома.

Також вчора в МОЗ надійшло 79 підозр на коронавірус.

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У Чернівецькій області підтвердили ще 5 випадків коронавірусу. Загальна кількість заражених досягла 26 осіб
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