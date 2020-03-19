МОЗ підтвердив 21 випадок коронавірусу. Додалися Дніпропетровська та Івано-Франківська області

Моз підтвердив 21 випадок захворювання на коронавірус в Україні. Додалися Дніпропетровська та Івано-Франківська області. Про це йдеться в повідомленні МОЗ в Facebook.

Так, повідомляється, що станом на 20:00 19 березня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано всього 17 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області в. Київ (2).

За результатами досліджень регіональних лабораторій виявлено:

Дніпропетровська - 2 випадки;

Житомирська - 1 випадок;

Також один випадок підтверджений в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, у Дніпропетровській області зафіксували перші випадки коронавірусу.

А в Києві зафіксували третій випадок коронавірусу. Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що 50-річний киянин з підтвердженим коронавірусом лікується вдома.

Також вчора в МОЗ надійшло 79 підозр на коронавірус.