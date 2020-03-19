Приехал из Швейцарии. Заболевший коронавирусом 50-летний киевлянин лечится дома

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что посетивший Швейцарию 50-летний киевлянин с подтвержденным коронавирусом лечится дома.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию. Сначала человек сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерству здравоохранения, ни Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий. Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей", - написал он.

Кличко призвал соблюдать правила безопасности во время ограничительных мер.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве зафиксировали третий случай коронавируса.

А 18 марта было зафиксировано 2 новых случая заболевания коронавирусом в Украине, количество заболевших увеличилось до 16 человек.

Также вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус.