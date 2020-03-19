подписаться на рассылку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
19 марта 2020, четверг, 19:55 171
Общество 2020-03-19T19:58:39+02:00
Українські Новини
Приехал из Швейцарии. Заболевший коронавирусом 50-летний киевлянин лечится дома

Приехал из Швейцарии. Заболевший коронавирусом 50-летний киевлянин лечится дома

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что посетивший Швейцарию 50-летний киевлянин с подтвержденным коронавирусом лечится дома.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Это 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию. Сначала человек сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерству здравоохранения, ни Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий. Сейчас пациент находится дома, на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей", - написал он.

Кличко призвал соблюдать правила безопасности во время ограничительных мер.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве зафиксировали третий случай коронавируса.

А 18 марта было зафиксировано 2 новых случая заболевания коронавирусом в Украине, количество заболевших увеличилось до 16 человек.

Также вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине коронавирус у украинцев карантин в Украине

Власть игнорирует важный международный опыт в борь...
В связи с карантином нотариусы работают в дежурном...
В Киеве зафиксировали третий случай коронавируса...
Боевики продолжают обстреливать украинских военных...
В Киеве зафиксировали третий случай коронавируса
Еще один украинец заболел коронавирусом в Житомире
Новости
МОЗ подтвердил 21 случай коронавируса, добавились Днепропетровская и Ивано-Франковская области 20:26
Из-за коронавируса безработными могут стать до 25 миллионов человек, – МОТ 20:19
За увольнение во время карантина работодателю грозит штраф и исправительные работы 20:12
Коронавирус. Фото: Днепровская ОГА
В Днепропетровской области зафиксировали первые случаи коронавируса 20:07
Власть придумала, как заработать и поделить сотни миллионов на коронавирусе, - Охрименко 20:04
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
В Украине снизили тарифы на тепло: насколько уменьшатся платежки украинцев 05:32
больше новостей
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
В России оконфузились, сообщив о закрытии из-за коронавируса несуществующего львовского метро 23:48
больше новостей
Во многих аптеках Киева раскупили парацетамол
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok