В Днепропетровской области зафиксировали первые случаи коронавируса

В то время, как в Киеве зафиксировали третий случай коронавируса, сегодня, 19 марта, в Днепропетровской области обнаружили первых двух больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, пишет пресс-служба.

Так, сообщается, что сейчас инфицированные под пристальным наблюдением медиков.

"Есть два лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Пациенты сейчас получают всю необходимую помощь. Медики обеспечены необходимым оборудованием, материалами, средствами индивидуальной защиты", - отметил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись в Днепропетровскую область из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо.

Сейчас медики выявляют все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

В области определены две госпитальные базы Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница. В целом они - на 430 коек.

Чтобы защитить себя:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

Как сообщали Українські Новини, в Киеве зафиксировали третий случай коронавируса.

А 18 марта было зафиксировано 2 новых случая заболевания коронавирусом в Украине, количество заболевших увеличилось до 16 человек.