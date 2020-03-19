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19 березня 2020, четвер, 19:35 6
Кабмін 2020-03-19T20:01:39+02:00
Українські Новини
Ексзаступник міністра культури, молоді та спорту Подоляк задекларувала 302 тис. гривень зарплати

Ексзаступник міністра культури, молоді та спорту Подоляк задекларувала 302 тис. гривень зарплати

Елена Новикова
зарплати чиновників, декларація про доходи, Єдиний реєстр декларацій осіб, Ірина Подоляк
Ірина Подоляк. Фото: Facebook/Iryna Podolyak
Ірина Подоляк. Фото: Facebook/Iryna Podolyak

Звільнена 11 березня 2020 року заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк задекларувала 302 тисяч гривень заробітної плати. Про це свідчить декларація за 2019 рік в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Так, 17 березня 2020 року Ірина Подоляк повідомила про суттєві зміни в майновому положенні і задекларувала 302 326 гривень зарплати в Міністерстві культури, молоді і спорту.

6 березня Подоляк написала заяву про звільнення за власним бажанням, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

11 березня 2020 року Кабінет Міністрів звільнив Ірину Подоляк з посади заступника міністра.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня 2020 року Верховна Рада відправила у відставку попередній склад Кабінету Міністрів. Новим прем'єр-міністром призначили Дениса Шмигаля.

Раніше повідомлялося про те, що в грудні 2019 року заступник міністра заступник культури, молоді і спорту Ірина Подоляк заробила 395 000 гривень.

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