подписаться на рассылку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
12 марта 2020, четверг, 17:17 1656
Кабмин 2020-03-12T17:17:27+02:00
Українські Новини
Кабмин уволил 4 замов Министра культуры

Кабмин уволил 4 замов Министра культуры

Елизавета Кесельман
Кабмин, Министерство культуры Украины, Владимир Бородянский, увольнение чиновников
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

После того, как бывший министр культуры Владимир Бородянский отказался работать в новом Кабмине Шмыгаля, Кабинет Министров уволил первого заместителя и 3 заместителей министра культуры, молодежи и спорта.

Об этом говорится в распоряжениях №242-245 от 11 марта, передают Українські Новини.

Согласно им, Анатолий Максимчук был уволен с должности первого заместителя министра культуры, а Ирина Подоляк, Алексей Сивирин, Владимир Шумилин - с должностей замминистра культуры.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабмин назначил заместителя министра культуры, молодежи и спорта Светлану Фоменко временно исполняющей обязанности обязанности министра культуры.

Также Бородянский рассказал, почему отказался возглавлять Минкультуры.

Ранее экс-министр Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".

Больше новостей о: Кабмин Министерство культуры Украины Владимир Бородянский увольнение чиновников

Радикалы напали на Сивохо во время презентации платформы примирения
Коронавирус подозревают у еще одного украинца, вернувшегося из Польши
Новости
Напавший на Сивохо являлся кандидатом в нардепы от "Свободы" 17:50
Церемония зажжения огня Олимпийских игр прошла в Греции без зрителей 17:49
Выборы в округе №179. ЦИК просит обеспечить участки для голосования дезинфекторами и антисептиками 17:42
МАУ отменяет 2 тысячи рейсов из-за коронавируса: что делать пассажирам 17:32
ГБР будет разбираться, почему НАБУ распространило конфиденциальные данные о Шокине 17:28
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
КПП. Фото: mvs.gov.ua
Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов 13:58
Капустные котлеты. Фото: povar.ru
Великий пост-2020: сочные весенние капустные котлеты 07:00
больше новостей
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
больше новостей
МИД готовит еще одну эвакуацию украинцев из Китая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok