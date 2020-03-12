Кабмин уволил 4 замов Министра культуры

После того, как бывший министр культуры Владимир Бородянский отказался работать в новом Кабмине Шмыгаля, Кабинет Министров уволил первого заместителя и 3 заместителей министра культуры, молодежи и спорта.

Об этом говорится в распоряжениях №242-245 от 11 марта, передают Українські Новини.

Согласно им, Анатолий Максимчук был уволен с должности первого заместителя министра культуры, а Ирина Подоляк, Алексей Сивирин, Владимир Шумилин - с должностей замминистра культуры.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабмин назначил заместителя министра культуры, молодежи и спорта Светлану Фоменко временно исполняющей обязанности обязанности министра культуры.

Также Бородянский рассказал, почему отказался возглавлять Минкультуры.

Ранее экс-министр Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".