Ринок "Столичний" продовжує працювати під час карантину

Ринок "Столичний" (Софіївська Борщагівка, Київська область) продовжує працювати під час карантину у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це Українським Новинам повідомив адміністратор ринку.

"Ні, ринок працює як звичайно", - відповів адміністратор на питання, чи закритий ринок через карантин.

18 березня Київська область через коронавірус ввела режим надзвичайної ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, 18 березня Кабінет Міністрів України затвердив введення надзвичайної ситуації в Київської області.

Цим рішенням керівництву області доручено забезпечити координацію заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу на території області та оперативно проінформувати Міністерство охорони здоров'я щодо ситуації.

Київська область вирішила призупинити роботу міжміських і міжобласних маршрутів через карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 12 березня по всій Україні ввели карантин через коронавірус, яким заразилися по всьому світу вже 124 000 людей, а ВООЗ офіційно визнала його пандемією.