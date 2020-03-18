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18 марта 2020, среда, 10:10 2343
Общество 2020-03-18T10:17:35+02:00
Українські Новини
Киевская область решила приостановить работу междугородних и межобластных маршруток

Киевская область решила приостановить работу междугородних и межобластных маршруток

Елизавета Драбкина
Маршрутки, Карантин, Коронавирус, Киевская ОГА
Маршрутки Фото: delo.ua
Маршрутки Фото: delo.ua

Киевская область решила приостановить работу междугородних и межобластных маршруток.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"Нет, к сожалению междугородние и межобластные маршрутки не ездят", - сообщила сотрудница департамента коммуникации.

Она отметила, что было издано соответствующее распоряжение Киевобладминистрации о приостановке перевозок, но не смогла уточнить, насколько перевозчики придерживаются данной нормы.

"Есть указ Президента, распоряжение администрации, а ездят они или не ездят, я не знаю. Но есть распоряжение исполняющего обязанности главы Киевской ОГА приостановить работу (маршруток)", - добавила она.

По словам очевидцев, маршрутки из Вишневого и Обухова в Киев не ездят.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в одном транспорте с 12:00 18 марта.

С 12 марта по всей Украине ввели карантин из-за коронавируса, которым заразились по всему миру уже 124 000 человек, а ВОЗ официально признала его пандемией.

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