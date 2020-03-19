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19 березня 2020, четвер, 16:42 80
Суспільство 2020-03-19T17:11:23+02:00
Українські Новини
МОЗ підтвердив третій випадок коронавірусу в Києві

МОЗ підтвердив третій випадок коронавірусу в Києві

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в українців, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як ще один випадок коронавірусу зафіксували в Житомирі, Міністерство охорони здоров'я зафіксувало у четвер 1 випадок захворювання на коронавірусну інфекцією в Києві.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я на каналі Telegram, присвяченому коронавирусу, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено 2 нових випадки інфікування Covid-19: один випадок у Києві, ще один - в Житомирі", - сказано в ньому.

Повідомляється, що пацієнти ізольовані і отримують симптоматичне лікування.

За станом на поточний момент в Україні зафіксовано 18 випадків коронавірусною інфекцією, 2 з яких - летальні.

Раніше мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що в Житомирі зафіксована коронавірусна інфекція у 56-річного чоловіка, який повернувся з Австрії.

Карт

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метри.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки новою коронавірусною інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, 18 березня було зафіксовано 2 нових випадки захворювання на коронавірус в Україні, кількість хворих збільшилася до 16 осіб.

А вчора в МОЗ надійшло 79 підозр на коронавірус.

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