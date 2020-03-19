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19 марта 2020, четверг, 15:56 436
Общество 2020-03-19T16:05:51+02:00
Українські Новини
Еще один украинец заболел коронавирусом в Житомире

Еще один украинец заболел коронавирусом в Житомире

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в Житомире
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

И пока в Киевской области зафиксировали второй случай заболевания коронавирусом, еще 1 украинец заболел коронавирусом в Житомире. 

Об этом мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня у нас первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Житомире", - сказал он.

Мэр сообщил, что заболевшему 56 лет, он вернулся из Австрии.

По словам мэра, состояние заболевшего удовлетворительное.

Он отметил, что в аэропорту "Борисполь" (Киевская область) и на железнодорожной станции "Киев Пассажирский" группы житомирских медиков будут встречать жителей города, чтобы обследовать людей, приезжающих спецрейсами из-за границы.

Как сообщали Українськi Новини, 18 марта было зафиксировано 2 новых случая заболевания коронавирусом в Украине, количество заболевших увеличилось до 16 человек.

Кроме того, коронавирус в Киевской области обнаружили у жены нардепа Шахова. 

Тем временем вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус.

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