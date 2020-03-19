Еще один украинец заболел коронавирусом в Житомире

И пока в Киевской области зафиксировали второй случай заболевания коронавирусом, еще 1 украинец заболел коронавирусом в Житомире.

Об этом мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Сегодня у нас первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Житомире", - сказал он.



Мэр сообщил, что заболевшему 56 лет, он вернулся из Австрии.



По словам мэра, состояние заболевшего удовлетворительное.



Он отметил, что в аэропорту "Борисполь" (Киевская область) и на железнодорожной станции "Киев Пассажирский" группы житомирских медиков будут встречать жителей города, чтобы обследовать людей, приезжающих спецрейсами из-за границы.



Как сообщали Українськi Новини, 18 марта было зафиксировано 2 новых случая заболевания коронавирусом в Украине, количество заболевших увеличилось до 16 человек.



Кроме того, коронавирус в Киевской области обнаружили у жены нардепа Шахова.



Тем временем вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус.