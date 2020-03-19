підписатися на розсилку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
19 березня 2020, четвер, 16:07 28
Суспільство 2020-03-19T16:45:02+02:00
Українські Новини
Ще один українець захворів на коронавірус у Житомирі

Ще один українець захворів на коронавірус у Житомирі

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус, Коронавірус у Житомирі
Коронавірус. Фото: Інформатор
Коронавірус. Фото: Інформатор

І поки у Київській області зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус, ще 1 українець захворів на коронавірус у Житомирі.

Про це мер Житомира Сергій Сухомлин заявив у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні у нас перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Житомирі", - сказав він.

Мер повідомив, що хворому 56 років, він повернувся з Австрії.

За словами мера, стан хворого задовільний. Він зазначив, що в аеропорту "Бориспіль" (Київська область) та на залізничній станції "Київ-Пасажирський" групи житомирських медиків будуть зустрічати жителів міста, щоб обстежувати людей, які приїжджають спецрейсами з-за кордону.

Як повідомляли Українські Новини, 18 березня було зафіксовано 2 нових випадки захворювання на коронавірус в Україні, кількість хворих збільшилася до 16 осіб.

Крім того, коронавірус в Київській області виявили у дружини нардепа Шахова.

Тим часом вчора в МОЗ надійшло 79 підозр на коронавірус.

Більше новин про: Карантин Коронавірус Коронавірус у Житомирі

Ще один українець захворів на коронавірус у Житомирі
У Київській області зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус
Новини
НСЖУ просить уряд надати податкові пільги друкованим виданням, що змушені припинити роботу через карантин 17:01
В опалювальний сезон кількість викликів на 104 зростає вдвічі 16:44 Прес-реліз
Коронавірус. Фото: freepik
МОЗ підтвердив третій випадок коронавірусу в Києві 16:42
Українці почали звертатися в Кіберполіцію через фейки про карантин в мережі 16:35
У гіпертоніків і курців шанси померти від коронавірусу вищі, - ВООЗ 16:31
більше новин
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
Політичні сили повинні об'єднатися заради подолання кризи, - Новинський 19:19
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
Кадровий скандал в уряді: Чорнобильською зоною тепер керує фігурантка розслідування про продаж посад, - ЗМІ 09:49
більше новин
Коронавірус може кілька годин жити у повітрі і декілька днів на поверхні, - дослідження 10:34
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
Приватбанк вирішив перевести обмін валют в онлайн-режим 10:08
Сьогодні 6-а річниця незаконної анексії Криму Росією 08:08
більше новин
У багатьох аптеках Києва розкупили парацетамол
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok