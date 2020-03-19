Ще один українець захворів на коронавірус у Житомирі

І поки у Київській області зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус, ще 1 українець захворів на коронавірус у Житомирі.

Про це мер Житомира Сергій Сухомлин заявив у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Сьогодні у нас перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Житомирі", - сказав він.



Мер повідомив, що хворому 56 років, він повернувся з Австрії.



За словами мера, стан хворого задовільний. Він зазначив, що в аеропорту "Бориспіль" (Київська область) та на залізничній станції "Київ-Пасажирський" групи житомирських медиків будуть зустрічати жителів міста, щоб обстежувати людей, які приїжджають спецрейсами з-за кордону.



Як повідомляли Українські Новини, 18 березня було зафіксовано 2 нових випадки захворювання на коронавірус в Україні, кількість хворих збільшилася до 16 осіб.



Крім того, коронавірус в Київській області виявили у дружини нардепа Шахова.



Тим часом вчора в МОЗ надійшло 79 підозр на коронавірус.