До кінця тижня в Україну привезуть тести на коронавірус на 1 млн осіб

В той час, як у МОЗ надійшло 79 підозр на коронавірус, Міністерство охорони здоров'я очікує поставку нової партії тестів на коронавірус, яка дозволить дослідити більше 1 млн зразків, до 23 березня. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини. "11 лабораторій в областях, які знаходяться у підпорядкуванні МОЗ, мають тести для визначення коронавірусної хвороби методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Також найближчим часом - в суботу-неділю - ми очікуємо надходження комплектів для проведення ПЛР-досліджень, які дозволять нам протестувати понад 1 млн зразків", - сказав він. За його словами, будуть впроваджені нові алгоритми тестування. Крім того, на ринку та в установах охорони здоров'я з'являються експрес-тести на коронавірус, проте їх результати потребують подальшого підтвердження методом ПЛР. "Проте вони дозволяють зараз проходити так зване санітарне сортування", - зазначив Ляшко. Заступник міністра повідомив, що експрес-тести на коронавірус можна зробити не тільки в державних, і в приватних медичних установах. "Закуповуються швидкі тести в більшості випадків у дистриб'юторів, які є в Україні. Вже більше 40 тис. тестів розійшлися по території країни", - підкреслив він. Також, за словами Ляшка, очікується постачання великої партії експрес-тестів 21-22 березня. "Паралельно з цим ми проводимо роботу з приватними лабораторіями, щоб дозволити їм проводити ПЛР-діагностику коронавірусної інфекції", - сказав заступник міністра. Як повідомляли Українські Новини, МОЗ хоче перерозподілити майже 200 млн гривень на боротьбу з коронавірусом. Також тепер зможуть відстежувати поширення коронавірусу в країні онлайн.