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19 березня 2020, четвер, 15:41 6
Медицина 2020-03-19T16:15:02+02:00
Українські Новини
До кінця тижня в Україну привезуть тести на коронавірус на 1 млн осіб

До кінця тижня в Україну привезуть тести на коронавірус на 1 млн осіб

Анна Рудык
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як у МОЗ надійшло 79 підозр на коронавірус, Міністерство охорони здоров'я очікує поставку нової партії тестів на коронавірус, яка дозволить дослідити більше 1 млн зразків, до 23 березня.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"11 лабораторій в областях, які знаходяться у підпорядкуванні МОЗ, мають тести для визначення коронавірусної хвороби методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Також найближчим часом - в суботу-неділю - ми очікуємо надходження комплектів для проведення ПЛР-досліджень, які дозволять нам протестувати понад 1 млн зразків", - сказав він.

За його словами, будуть впроваджені нові алгоритми тестування.

Крім того, на ринку та в установах охорони здоров'я з'являються експрес-тести на коронавірус, проте їх результати потребують подальшого підтвердження методом ПЛР.

"Проте вони дозволяють зараз проходити так зване санітарне сортування", - зазначив Ляшко.

Заступник міністра повідомив, що експрес-тести на коронавірус можна зробити не тільки в державних, і в приватних медичних установах.

"Закуповуються швидкі тести в більшості випадків у дистриб'юторів, які є в Україні. Вже більше 40 тис. тестів розійшлися по території країни", - підкреслив він.

Також, за словами Ляшка, очікується постачання великої партії експрес-тестів 21-22 березня.

"Паралельно з цим ми проводимо роботу з приватними лабораторіями, щоб дозволити їм проводити ПЛР-діагностику коронавірусної інфекції", - сказав заступник міністра.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ хоче перерозподілити майже 200 млн гривень на боротьбу з коронавірусом.

Також тепер зможуть відстежувати поширення коронавірусу в країні онлайн.

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