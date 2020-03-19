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19 марта 2020, четверг, 15:15 46
Медицина 2020-03-19T15:30:03+02:00
Українські Новини
Минздрав хочет перераспределить почти 200 млн гривен на борьбу с коронавирусом

Минздрав хочет перераспределить почти 200 млн гривен на борьбу с коронавирусом

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, Распределение средств, коронавирус в Украине
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

Министерство здравоохранения инициирует перераспределение дополнительно 188 млн гривен на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, которой в Украине заразились уже 17 человек.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что для лабораторий, которые работают в системе Минздрава, уже перераспределено 28 млн гривен.

"Сегодня договорились с Министерством финансов, что нам разрешат перепрофилировать еще 188 млн гривен из программы "Общественное здоровье" на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал замминистра.

Также в правительстве разрабатываются документы, которые позволят осуществить дополнительное выделение средств из резервного фонда государственного бюджета и перераспределить средства из других государственных программ.

"Конечные цифры мы озвучим, когда выделенные средства будут потрачены", - отметил Ляшко.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой Коронавирусная инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

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