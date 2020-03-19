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19 березня 2020, четвер, 15:15 4
Медицина 2020-03-19T16:15:03+02:00
Українські Новини
МОЗ хоче перерозподілити майже 200 млн гривень на боротьбу з коронавірусом

МОЗ хоче перерозподілити майже 200 млн гривень на боротьбу з коронавірусом

Анна Рудык
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, розподіл коштів
Коронавірус. Скріншот NBC News
Коронавірус. Скріншот NBC News

Міністерство охорони здоров'я ініціює перерозподіл додатково 188 млн гривень на заходи з боротьби з коронавірусною інфекцією, якою в Україні заразилися вже 17 осіб.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

Він повідомив, що для лабораторій, які працюють у системі МОЗ, вже перерозподілено 28 млн гривень.

"Сьогодні домовилися з Міністерством фінансів, що нам дозволять перепрофілювати ще 188 млн гривень з програми "Громадське здоров'я" на заходи з боротьби з коронавірусною інфекцією", - сказав заступник міністра.

Також в уряді розробляються документи, які дозволять здійснити додаткове виділення коштів з резервного фонду державного бюджету та перерозподілити кошти з інших державних програм.

"Кінцеві цифри ми озвучимо, коли виділені кошти будуть витрачені", - зазначив Ляшко.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метри.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової Коронавірусна інфекцією, але і низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавіруса

Як повідомляли Українські Новини, Київська область через коронавірус ввела режим надзвичайної ситуації.

Українці тепер зможуть відстежувати поширення коронавірусу в країні онлайн.

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