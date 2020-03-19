МОЗ хоче перерозподілити майже 200 млн гривень на боротьбу з коронавірусом

Міністерство охорони здоров'я ініціює перерозподіл додатково 188 млн гривень на заходи з боротьби з коронавірусною інфекцією, якою в Україні заразилися вже 17 осіб. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини. Він повідомив, що для лабораторій, які працюють у системі МОЗ, вже перерозподілено 28 млн гривень. "Сьогодні домовилися з Міністерством фінансів, що нам дозволять перепрофілювати ще 188 млн гривень з програми "Громадське здоров'я" на заходи з боротьби з коронавірусною інфекцією", - сказав заступник міністра. Також в уряді розробляються документи, які дозволять здійснити додаткове виділення коштів з резервного фонду державного бюджету та перерозподілити кошти з інших державних програм. "Кінцеві цифри ми озвучимо, коли виділені кошти будуть витрачені", - зазначив Ляшко. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метри. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової Коронавірусна інфекцією, але і низкою інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%. Як захиститися від коронавіруса Як повідомляли Українські Новини, Київська область через коронавірус ввела режим надзвичайної ситуації. Українці тепер зможуть відстежувати поширення коронавірусу в країні онлайн.