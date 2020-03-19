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19 березня 2020, четвер, 15:23 4
Суспільство 2020-03-19T16:15:03+02:00
Українські Новини
Реєстрація народжень і смертей триває, незважаючи на карантин

Реєстрація народжень і смертей триває, незважаючи на карантин

Валерия Драгомирова
Карантин, Мінюст України, Реєстрація смерті, Реєстрація народження
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

Міністерство юстиції заявляє, що, незважаючи на введений в Україні карантин, реєстрація фактів народження та смерті українців триває.

Про це Українським Новинам повідомила заступник міністра юстиції Ольга Онищук.

"По РАЦСах ми обмежили прийом... але реєстрація смертей і народжень триває", - сказала вона.

Заступниця міністра повідомила, що РАЦСи працюють у режимі чергування.

Як повідомляли Українські Новини, на території України до 3 квітня введено карантин з метою запобігання поширення коронавірусу.

Раніше через коронавірус у в'язницях заборонили побачення з родичами. Мін'юст також ввів процедуру щоденного температурного скринінгу персоналу перед початком служби.

У більшості київських аптечних мереж поки що відсутні медичні маски і антисептики.

Крім того, симптоми коронавірусу і що робити при підозрі. Симптоми ГРВІ та коронавіруса схожі. Тому пацієнтам з підозрою на захворювання настійно не рекомендується йти прямо в амбулаторію або поліклініку, а в першу чергу потрібно зателефонувати своєму сімейному лікареві.

Тим часом у Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус.

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