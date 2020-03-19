Реєстрація народжень і смертей триває, незважаючи на карантин

Міністерство юстиції заявляє, що, незважаючи на введений в Україні карантин, реєстрація фактів народження та смерті українців триває.Про це Українським Новинам повідомила заступник міністра юстиції Ольга Онищук."По РАЦСах ми обмежили прийом... але реєстрація смертей і народжень триває", - сказала вона.Заступниця міністра повідомила, що РАЦСи працюють у режимі чергування.Як повідомляли Українські Новини, на території України до 3 квітня введено карантин з метою запобігання поширення коронавірусу.Раніше через коронавірус у в'язницях заборонили побачення з родичами. Мін'юст також ввів процедуру щоденного температурного скринінгу персоналу перед початком служби.У більшості київських аптечних мереж поки що відсутні медичні маски і антисептики.Крім того, симптоми коронавірусу і що робити при підозрі. Симптоми ГРВІ та коронавіруса схожі. Тому пацієнтам з підозрою на захворювання настійно не рекомендується йти прямо в амбулаторію або поліклініку, а в першу чергу потрібно зателефонувати своєму сімейному лікареві.Тим часом у Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус.