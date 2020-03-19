Реєстрація народжень і смертей триває, незважаючи на карантин

В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56

В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42

В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка

Політичні сили повинні об'єднатися заради подолання кризи, - Новинський 19:19