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19 березня 2020, четвер, 21:00 4 Карта
Суспільство 2020-03-19T21:15:02+02:00
Українські Новини
Від нуля градусів вночі до +17 вдень: прогноз погоди в Україні на день сонцестояння

Від нуля градусів вночі до +17 вдень: прогноз погоди в Україні на день сонцестояння

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві
Весна. Фото: firtka.if
Весна. Фото: firtka.if

Напередодні істотного похолодання в Україні 20 березня в Києві мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, вдень +10...+12 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі 0...+5 градусів, вдень +4...+9 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +11...+13 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +12...+14 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень невеликий дощ, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +15...+17 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +9...+14 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +9...+14 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +10...+15 градусів.

У Ялті вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі +1...+3 градуси, вдень +13...+15 градусів.

Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 20 березня.Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 20 березня.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики зробили аномальний прогноз на всю весну-2020 з морозами у квітні і рекордною спекою в травні а народний синоптик дав прогноз для України на весь 2020.

Також, згідно з прогнозом, на наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.

Тим часом синоптики дали страхітливий прогноз на 80 років.

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