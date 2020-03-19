Україна збільшила імпорт молочки, яєць і меду в 4 рази з початку березня

Станом на 17 березня 2020 року Україна збільшила імпорт продуктів харчування на 34%, або на 40 тис. тонн, до 158 тис. тонн на суму 211 млн доларів порівняно з аналогічним періодом 2019 року, а ціни на противірусні овочі вже підскочили вгору.

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби, передають Українські Новини.

"На 40 тис. тонн більше завезли в Україну продуктів харчування за 17 днів березня в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. В цілому імпорт продуктів харчування склав 158 тис. тонн вартістю 211 млн доларів. Це майже 8 000 повністю заповнених фур на 20 тонн", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, за вказаний період збільшився імпорт молочних продуктів, яєць, натурального меду в загальному 4,12 рази до 3,177 тис. тонн на 13,6 млн доларів.

Також Україна збільшила імпорт готових продуктів із зерна зернових культур, борошна, борошняних кондитерських виробів на 83% до 6,17 тис. тонн на 12,3 млн доларів, фруктів, їстівних плодів та горіхів - на 3% до 45,84 тис. тонн на 33,9 млн доларів, овочів - в 2,4 рази до 38,91 тис. тонн на 20,4 млн доларів, молока - в 2,6 рази до 921 тонни на 1,2 млн доларів, риби свіжої - на 73% - до 2,49 тис. тонн на 14 млн доларів, риби і ракоподібних, молюсків - на 0,5% до 14,38 тис. тонн на 18,8 млн доларів, кави, чаю - на 30% до 1,29 тис. тонн на 4,3 млн доларів, екстрактів, есенцій і концентратів кави, сиропів, соусів - на 23% - до 3,85 тис. тонн на 25,1 млн доларів, алкогольних і безалкогольних напоїв - на 65% до 16,61 тис. тонн на 23 млн доларів.

При цьому, станом на ранок 19 березня, на пункті пропуску "Ягодин" 350 вантажівок стояли на в'їзд в Україну, 750 - на виїзд, на "Краковці" - 310 на в'їзд в Україну, 430 - на виїзд, на "Рава-Руській" - 110 на в'їзд, 360 - на виїзд.

Наразі Митниця веде переговори з польськими колегами про те, яким чином можна прискорити процес проходження контролю.

Наголошується, що черги утворилися в результаті ретельного санітарного огляду транспорту та дезінфекції.

Як повідомляли Українські Новини, у Німеччині склали список речей на випадок епідемії.

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