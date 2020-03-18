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18 марта 2020, среда, 16:38 162
Экономика 2020-03-18T17:30:03+02:00
Українські Новини
Цены на противовирусные овощи значительно выросли за 3 дня

Цены на противовирусные овощи значительно выросли за 3 дня

Елена Литвин
Повышение цен, Коронавирус, цены на овощи, коронавирус в Украине, цены на лук
Лук. Фото: pixabay
Лук. Фото: pixabay

Пока глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком, "Украинский проект бизнес-развития плодоовощеводства" (UHBDP) констатировал, что оптовые цены на лук выросли в 2 раза до 12 гривен/кг за 3 дня.

Об этом сказано в сообщении проекта, передают Українськi Новини.

"Цены на "противовирусные" овощи подскочили вверх. По информации специалиста по развитию плодоовощного рынка Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства UHBDP Олега Калинина, сегодня лук с места отгружают по цене 12 гривен за кг, еще 3 дня назад оптовая цена составляла 6 гривен за кг лука", - сказано в нем.

При этом отмечается, что в овощехранилищах Украины осталось небольшое количество качественного лука, поскольку к началу 2020 года его экспортировали в страны Ближнего Востока, Молдову и Румынию.

Также цены на чеснок за неделю выросли с 45 гривен/кг до 50-60 гривен/кг.

В то же время стоимость других овощных культур не меняется - оптовые цены на морковь составляют 2-2,5 гривен/кг, на капусту - 1-2 гривны/кг.

Картофель подорожал на 1 гривну, что UHBDP связывает с тем, что запас картофеля в Беларуси уменьшается, а около 60% картофеля в Украину было ввезено именно из этой страны.

Кроме того, оптовая цена на мед сохраняется на уровне 24-25 гривен/кг, но отмечается активизация продаж на внутреннем рынке.

Однако, по данным проекта, грамм прополиса подорожал в 2 раза до 8 гривен, 100 мл настойки восковой моли - на 88% до 150 гривен по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщали Українськi Новини, ученые из Медицинского исследовательского фонда Оклахомы отмечают, что ключом лечения от коронавируса может стать препарат от малярии. 

Тем временем в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

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