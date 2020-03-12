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12 марта 2020, четверг, 20:48 271 Инфографика
Экономика 2020-03-12T20:48:15+02:00
Українські Новини
Украинцы покупают в два раза больше продуктов и в полтора раза - лекарств, - сооснователь Monobank

Украинцы покупают в два раза больше продуктов и в полтора раза - лекарств, - сооснователь Monobank

Ярина Вацяк
Продукты, Лекарства, коронавирус в Украине, Карантин из-за коронавируса
Продукты
Продукты

Украинцы начали тратить в продуктовых магазинах в два раза больше после введения в Украине карантина из-за коронавируса по сравнению с обычными буднями.

Об этом свидетельствуют данные на основе мониторинга клиентов Monobank, которые наводит  сооснователь банка Олег Гороховский на своей странице в социальной сети Facebook

"Два любопытных графика, которые показывают уровень беспокойства наших клиентов. График 1. Сумма трат в продуктовых магазинах выросла почти в два раза по сравнению с обычными будними днями и в полтора раза по сравнению с субботами", - пишет Гороховский.

График 1График 1

Кроме того, он отметил, что  сумма трат украинцев в аптеках выросла почти в полтора раза.

"При этом количество покупок в категориях Продукты и Аптеки (график 2) почти не изменились. Это говорит о том, что увеличился средний чек. Вывод: Украинцы активно запасаются продуктами и лекарствами. Наблюдаем дальше", - подытожил Гороховский.

График 2График 2

Как сообщали Українські Новини, в ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.

Тем временем, в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.

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