В той час, як протягом середи, 18 березня, у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 79 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, у Київській області зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомила прес-служба Київської ОДА.

"В Київській області підтверджено другий випадок захворювання коронавірусом. Це жінка, член сім'ї першого хворого в Київській області. Зараз їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

Станом на вечір 18 березня в Україні було 16 пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 та два летальних випадки. Цей випадок вже 17-й в Україні.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде мати таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки новою коронавірусною інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її мають тільки люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, які доглядають за хворими.

Як повідомляли Українські Новини, Київська область через коронавірус ввела режим надзвичайної ситуації.

Українці тепер зможуть відстежувати поширення коронавіруса в країні онлайн.

Раніше, 16 березня в Чернівецькій області померла 33-річна жінка, в якої виявили коронавірус, її смерть будуть розслідувати як халатність медиків.