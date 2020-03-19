15 тис. поліцейських контролюють виконання режиму карантину.

Про це Українським Новинам повідомила речниця Національної поліції Оксана Блищик.

"Всіх карантинних заходів, встановлених постановою Кабінету міністрів, ми повинні дотримуватись і контролювати їх виконання. Цим займається поліція і Національна гвардія - понад 15 тис. поліцейських у складі мобільних груп та на контрольно-перевірочних пунктах несуть службу", - сказала вона.

Спікер зазначила, що поліція займається і повсякденною роботою, яка покладена на підрозділи Нацполіції - такою, як профілактика правопорушень, реагування на повідомлення громадян про правопорушення та інше.

"Тобто працюють слідчі оперативні групи, поліцейські офіцери громади, дільничні офіцери, працюють патрульні поліцейські і полки особливого призначення. Ми розвінчуємо міфи, проводимо роз'яснювальну роботу, складаємо адміністративні протоколи", - додала вона.

Спікер Нацполіції переконана, що незабаром буде більше порушень, і зазначає, що поліція працює також на профілактику.

"Турбують фейки, тому що люди просто розпускають чутки, які сіють паніку. Це турбує. Про це теж пишемо - щоб користувалися офіційними джерелами", - сказала вона.

Блищик впевнена, що порушення режиму карантину - не тільки проблема поліції.

"Але це не чисто поліцейська проблема, повинна бути громадянську свідомість кожної людини, соціальна відповідальність у кожного суб'єкта господарювання, державна позиція органів місцевої влади", - сказала вона.

Спікер Нацполиции запевняє, що відомство приймає всі можливі заходи в межах своєї компетенції.

Як повідомляли Українські Новини, поліція склала вже кілька десятків протоколів за порушення режиму карантину в Україні.

Президент Володимир Зеленський схвалив введення штрафу до 170 тис. гривень за порушення правил карантину і позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, якщо це призвело до загибелі людей.

Також у Києві посилили карантинні заходи. Громадський транспорт працює, але в салон не пускають більше 10 пасажирів. При цьому на маршрути більше рейсів не випускають.