Поліція склала вже кілька десятків протоколів за порушення режиму карантину в Україні

Поліція склала кілька десятків протоколів про порушення режиму карантину в Україні.

Про це Українським Новинам повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.



"Кілька десятків склали", - сказав він.



При цьому, за його словами, патрульна поліція проводить більше профілактичну роботу, тобто превентивні заходи.



Він зазначив, що протоколи складалися відносно злісних правопорушників. Білошицький наголосив, що з 20 березня патрульна поліція буде реально притягувати до відповідальності за порушення порядку карантину.



Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський схвалив введення штрафу до 170 тис. гривень за порушення правил карантину і позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, якщо це призвело до загибелі людей.



Також у Києві посилили карантинні заходи. Громадський транспорт працює, але в салон не пускають більше 10 пасажирів. При цьому на маршрути більше рейсів не випускають.

Тим часом у четвер поліцейські в Києві не давали людям сісти у транспорт.