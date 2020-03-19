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19 березня 2020, четвер, 12:27 5
Силові структури 2020-03-19T12:28:47+02:00
Українські Новини
Поліція склала вже кілька десятків протоколів за порушення режиму карантину в Україні

Поліція склала вже кілька десятків протоколів за порушення режиму карантину в Україні

Валерия Драгомирова
Поліція, Карантин в Україні, Порушення карантину
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Поліція склала кілька десятків протоколів про порушення режиму карантину в Україні.

Про це Українським Новинам повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Кілька десятків склали", - сказав він.

При цьому, за його словами, патрульна поліція проводить більше профілактичну роботу, тобто превентивні заходи.

Він зазначив, що протоколи складалися відносно злісних правопорушників. Білошицький наголосив, що з 20 березня патрульна поліція буде реально притягувати до відповідальності за порушення порядку карантину.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський схвалив введення штрафу до 170 тис. гривень за порушення правил карантину і позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, якщо це призвело до загибелі людей.

Також у Києві посилили карантинні заходи. Громадський транспорт працює, але в салон не пускають більше 10 пасажирів. При цьому на маршрути більше рейсів не випускають.

Тим часом у четвер поліцейські в Києві не давали людям сісти у транспорт.

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