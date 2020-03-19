З Європи в Чернівецьку область повернулися 1,5 тисяч осіб

На території Чернівецької області знаходиться 1,5 тисячі осіб, які протягом двох тижнів повернулися з Італії, Іспанії, Німеччини, Франції та інших країн, в яких багато випадків поширення коронавірусу.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці в Facebook в середу, 18 березня.

"Ми звернулися в усі органи місцевого самоврядування, в тому числі і до міста Чернівці, міської влади – підготувати та надати нам інформацію про кількість людей, які за минулі два тижні повернулися з тих європейських країн, де зараз вирує епідемія коронавірусу, в першу чергу, Італія, Іспанія, Німеччина, Франція. Вже в даний час наше доручення виконали всі, за винятком міста Чернівці... Сьогодні ми говоримо про те, що в населених пунктах Чернівецької області зафіксовано 1,5 тисячі людей, які підпадають під вказану категорію", – зазначив голова ОДА.

За словами Осачука, переносники коронавірусу можуть не усвідомлювати, що вони розносять захворювання, пересуваючись містом усвоїх справах. Тому в області встановили п'ять медико-санітарних блокпостів на кордоні області. На таких постах буду міряти температуру і роздавати інформаційні бюлетені про поширення інфекції.

Як повідомляли Українські Новини, за поширенням коронавіруса в країні тепер можна стежити онлайн.

Раніше, 16 березня в Черновичкой області померла 33-річна жінка, в якої виявили коронавірус, її смерть будуть розслідувати як халатність медиків.

Тим часом, коронавірусна пандемія, яка взяла свій початок у китайському місті Ухань (провінція Хубей), почала стрімко йти на спад. За останню добу в регіоні не зафіксували жодного випадку зараження.