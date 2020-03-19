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19 березня 2020, четвер, 08:23 4
Суспільство 2020-03-19T09:45:02+02:00
Українські Новини
Мер Києва Кличко заперечує, що в столиці відкриють метро під час карантину

Мер Києва Кличко заперечує, що в столиці відкриють метро під час карантину

Кира Молчанова
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Робота столичного метрополітену не буде відновлена навіть з обмеженнями, поки діє карантин.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі "UA: Українського радіо"

"Ті люди, які заявляють про це, не є фахівцями, відповідальними за транспортну галузь. Це перше. По-друге, це може бути персональна думка людей, але ні в якому разі не мудре, виважене рішення", — заявив він у відповідь на згадку ведучою радіопрограми заяви секретаря Київської міської ради Володимира Прокопіва про плани частково відновити роботу метрополітену.

Мер столиці визнав, що ні один вид наземного транспорту метро не замінить.

"Ще раз хочу підкреслити: ми розуміємо дуже великі складнощі, які на сьогоднішній день є через обмеження пересування по місту. Але для чого вони зроблені, я тільки пояснював і ще раз можу сказати, що дискутують на цю тему люди, які здорові. Сподіваюся, що кожен з них залишиться здоровим і наше завдання, щоб поширення вірусу не було", – заявив Віталій Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, Київський метрополітен на час карантину призупинив свою роботу з 18 березня.

Разом з цим, харківське метро закрилося 17 березня о 20:00.

При цьому в Києві продовжують працювати стихійні ринки, кав'ярні, кіоски з шаурмою і квіткові кіоски.

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