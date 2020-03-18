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18 марта 2020, среда, 19:25 33
Общество 2020-03-18T19:28:23+02:00
Українські Новини
Киевсовет рассматривает возможность открыть метро с ограничениями

Киевсовет рассматривает возможность открыть метро с ограничениями

Анна Рудык
Карантин, Киевский метрополитен, закрытие метро, карантин в Украине

Киевский метрополитен во время карантина может возобновить работу, но с ограничениями. Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Так, он заявил, что разрабатывается план мероприятий, чтобы все же возобовить работу метро.

"Неработающий метрополитен - огромная проблема для города. Но киевская власть должна выполнять постановление Кабинета министров. Мы вместе с коллегами разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями", - заявил Прокопив.

По его словам, метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

"В столице существует еще одна проблема: около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей и они критически необходимы на своих рабочих местах. Поэтому также разрабатываем программу для "Киевпастранса", чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы", - добавил Прокопив.

Как сообщали Українські Новини, в Фастове (Киевская область) протестующие заблокировали движение ж/д транспорта с требованием восстановить движение электричек, которое было остановлено из-за карантина.

Также харьковское метро закрылось 17 марта в 20:00.

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