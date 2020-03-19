У Києві будуть розвозити медиків, поліцейських і співробітників стратегічних підприємств

У Києві для тих, робота яких сьогодні "є особливо важливою", міська влада організує підвезення до місць роботи на період карантину через коронавіруса. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, а також мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко на брифінгу, передають Українські Новини.

"У Києві на час обмеження для медиків, правоохоронців та працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність нашого міста, ми організовуємо розвезення на роботу", - сказав він.

Він також нагадав, що для громадян на час тимчасового закриття Київського метрополітену в Києві створено дублюючі маршрути громадського наземного транспорту.

"Уздовж гілок метро ми посилюємо кількість транспорту також у спальні райони", - сказав Кличко.

При цьому мер визнав, що наземний транспорт не може замінити метро, ​​в тому числі, з огляду на обмеження на кількість пасажирів у ньому на час карантину.

"Давайте будемо відвертими: кожен день метрополітен провозить 1 млн 700 тис. киян і гостей столиці. Немає такого транспорту, який зміг би перевезти таку велику кількість людей. Ні трамваї, ні автобуси, ні тролейбуси цього зробити не зможуть. Більш того, з обмеженим входом в транспортний засіб. Тому цим викликані великі черги і незручності на зупинках громадського транспорту ", - сказав він.

Водночас Кличко виключив, що до 3 квітня роботу підземки може бути відновлено.

"Вчора деякі люди, які не є професіоналами і не є відповідальними за транспортну сферу, зробили заяви про можливе часткове відновлення роботи метрополітену. Що я можу сказати? Це персональна думка цих людей. Коронавірус є дуже агресивною хворобою і швидко передається. При цьому вірус ще не вивчений і вакцини від нього не існує в світі. Тому скасування руху метрополітену до 3 квітня - це вимушений захід на випередження", - прокоментував Кличко слова секретаря Київміськради Володимира Прокопіва.

Для стримування поширення вірусу мер закликав жителів міста обмежити соціальні контакти і, за можливості, залишатися вдома.

Серед тих, кого стануть підвозити на роботу: медики, працівники правоохоронних органів, працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.

Інших громадян столична влада закликає залишатися вдома.

Як повідомляли Українські Новини, Київський метрополітен на час карантину призупинив свою роботу з 18 березня.

Разом з цим, харківське метро закрилося 17 березня о 20:00.

ПРи цьому в Києві продовжують працювати стихійні ринки, кав'ярні, кіоски з шаурмою і квіткові кіоски.