В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня

В той час, як в Україні на вечір 18 березня підтвердилися 16 випадків коронавирусной інфекції, а всього було перевірено 640 осіб, за станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження COVID-19, 8810 смертей і 84 113 осіб, які подолали хворобу.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

В Італії кількість хворих зросла до 35 713 осіб, в Ірані -17361, Іспанії – 14 769 та 12 327 заражень в Німеччині.

Крім того, в Італії вилікувались 4025 осіб, в Ірані – 5389, Іспанії – 1081 і 105 в Німеччині.

За минулу добу лідером за кількістю зафіксованих нових випадків інфікування стала Італія – 4207 людина. В Ірані за цей час виявили 1192 випадки зараження, у Німеччині – 3070, Іспанії – 2162, Франції – 1369, США – 1365.

Найбільше смертей за добу зареєстровано в Італії – 475 випадків. В Ірані загинули 147 осіб, в Німеччині – 4, в Іспанії – 90, Франції – 0, США – 10.

Крім того, Італія також лідирує і за кількістю тих, хто одужав за цей час. Людей, які вилікувались там 1084. Наприклад, у Німеччині таких всього 38, Іспанії – 53, США – 89.

У Китаї зафіксували 44 випадки зараження за добу і 957 осіб, які вилікувались. У провінції Хубей, де ще в лютому був центр епідемії, за добу зареєстровано 1 позитивний тест.

В Голландії і Швейцарії кількусть хворих перевищила вже 300 випадків інфікування за вказаний період.

Дані 2019 Novel Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV) Data Repository by Johns Hopkins CSSE (оновлюються раз на день)

Також COVID-19 вперше зафіксували у Джібуті, Гамбії, Замбії, острові Маврикій і Киргизії.

Як повідомляли Українські Новини, українці тепер зможуть відстежувати поширення коронавіруса в країні онлайн.

Раніше, 16 березня в Черновичкой області померла 33-річна жінка, в якої виявили коронавірус, її смерть будуть розслідувати як халатність медиків.