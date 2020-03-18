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18 березня 2020, середа, 23:50 6
Суспільство 2020-03-19T00:30:01+02:00
Українські Новини
АТБ обмежив продаж товарів в одні руки: скільки товарів будуть "відпускати" одному покупцю

АТБ обмежив продаж товарів в одні руки: скільки товарів будуть "відпускати" одному покупцю

Анна Рудык
Карантин, Магазин, АТБ, Карантин в Україні
АТБ. Фото: прес-служба компанії
АТБ. Фото: прес-служба компанії

Компанія "АТБ-Маркет" обмежила кількість товарів, які купуються одним покупцем.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Таке рішення компанія прийняла для попередження створення штучного ажіотажу на товари першої необхідності недобросовісними покупцями і спекулянтами в період дії загальнонаціонального карантину. Зокрема вода, пиво та напої в пластикових пляшках будуть відпускатися не більше 12 одиниць в одні руки, всі інші товари продаватимуться не більше 5 одиниць в одні руки", - сказано в ньому.

Обмеження введені з середи, 18 березня.

Наголошується, що магазини АТБ забезпечені усіма необхідними товарами в потрібній кількості і працюють у штатному режимі на всій території України.

Як повідомляли Українські Новини, в АТБ відзначають підвищення попиту на деякі продукти.

Раніше парламент затвердив покарання за порушення умов карантину.

Також у Uber розповіли, як вплине карантин на вартість проїзду.

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