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17 марта 2020, вторник, 15:55 55
Бизнес 2020-03-17T15:55:16+02:00
Українські Новини
В АТБ отмечают повышение спроса на некоторые продукты

В АТБ отмечают повышение спроса на некоторые продукты

Оксана Соболь
Магазины, АТБ, Эпидемия коронавируса, Борьба с коронавирусом, карантин в Украине
Супермаркет
Супермаркет

В условиях карантина корпорация АТБ констатирует повышение спроса на средства личной гигиены и товары социальной группы в своих магазинах.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба корпорации.

"Да, в магазинах сети АТБ наблюдается несколько повышенный покупательский спрос. В некоторых магазинах наплыв людей больше, в некоторых меньше, но в целом ситуация достаточно стабильная. Увеличился спрос на средства личной гигиены, такие как мыло твердое и жидкое (в том числе антибактериальное мыло), влажные салфетки (в том числе антибактериальные), сухие салфетки, полотенца, туалетную бумагу. Также наблюдается повышение спроса на товары социальной группы – крупы, макароны, сахар, консервы, масло", - сообщили в пресс-службе.

При этом отмечается, что все указанные товары есть в наличии в достаточном количестве.

В пресс-службе сообщили, что в сети АТБ жидкие антисептики обычно являются сезонным товаром и появляются на прилавках в апреле.

Однако в этом году завоз товара ожидается раньше в связи с эпидемиологической ситуацией - антисептики должны появиться в магазинах до конца текущей недели.

"Корпорация АТБ не планирует закрывать ни один из своих магазинов", - сообщила пресс-служба.

Также в корпорации подчеркнули, что доставка всех товаров в магазины осуществляется бесперебойно по всей территории Украины.

Как сообщали Українськi Новини, парламент утвердил наказание за нарушение условий карантина.

При этом в столице продолжают работать стихийные рынки и ларьки с шаурмой.

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