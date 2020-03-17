подписаться на рассылку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 марта 2020, вторник, 08:53 3792
Верховная Рада и партии 2020-03-17T09:15:29+02:00
Українські Новини
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон

За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон

Анна Рудык
Кабмин, Верховная Рада, Штрафы, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

Верховная Рада ввела штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина.

За принятие законопроекта №3219 в целом проголосовали 344 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

За нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями вводится админштраф в размере 1-2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. гривен), для должностных лиц - 2-10 тыс. необлагаемых (34-170 тыс. гривен).

Кроме того, случаи необнародования или нарушения порядка обнародования информации о закупках должностными лицами в соответствии с требованиями закона, направленными на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19, будут наказывать штрафом 700-1 000 необлагаемых минимумов (11,9-17 тыс. гривен), те же действия, совершенные повторно в течение года - 1-1,5 тыс. необлагаемых минимумов (17-25,5 тыс. гривен).

Закон также усиливает уголовную ответственность за нарушение норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний.

В частности такой штраф поднимается со 100 необлагаемых минимумов до 1-3 тыс. необлагаемых минимумов (с 1,7 тыс. гривен до 17-51 тыс. гривен).

Наказание за подобное правонарушение, которые повлекло гибель людей или другие тяжелые последствия, сохраняется в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Изменения вступят в силу со дня их опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.

Тем временем в Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции. 

Больше новостей о: Кабмин Верховная Рада Штрафы коронавирус в Украине карантин в Украине

Кабмин установит предельную стоимость авиабилетов ...
Рада открыла заседание по ситуации с коронавирусом...
За нарушение правил карантина будут штрафовать на ...
Закрывается общепит, метро и запрещаются пассажирс...
Рада одобрила назначение генпрокурором Венедиктовой
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон
Новости
Рубль внезапно подскочил в киевских обменниках 10:45
Топ-менеджер холдинга Бахматюка стал новым министром экономики 10:44
"Укрзализныця" с завтрашнего дня останавливает внутреннее пассажирское сообщение. Что делать с билетами 10:44
Кабмин закрывает пункты пропуска на границе с Крымом, но обещает пропускать крымчан 10:42
Замгенпрокурора Чумак подал в отставку 10:34
больше новостей
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко 22:41
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
Минздрав призвал закрыть все, кроме аптек и магазинов 20:31
больше новостей
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok