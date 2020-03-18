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18 березня 2020, середа, 18:07 5
Силові структури 2020-03-18T23:00:03+02:00
Українські Новини
Призупинили і чекають наказу президента. У Генштабі очікують рішення щодо подальшого призову в армію

Призупинили і чекають наказу президента. У Генштабі очікують рішення щодо подальшого призову в армію

Кира Молчанова
ВСУ, Сеник Богдан, Коронавірус, Карантин в Україні
Армія. Фото: прес-служба міноброни
Армія. Фото: прес-служба міноброни

Після повідомлення про те, що військкомати припиняють призов громадян на строкову службу, у Генеральному штабі Збройних сил уточнили, що очікують указу Верховного головнокомандувача, Президента Володимира Зеленського щодо подальшого призову на військову службу через карантин.

Про це Українським Новинам повідомив спікер Генерального штабу Богдан Сеник.

"Ми чекаємо указу Президента щодо призову", - сказав він.

За його словами, Генштаб поки не ухвалил ніякого рішення щодо подальшого призову на військову службу.

При цьому Сеник наголосив, що незважаючи на карантин, звільнення з військової служби, тобто демобілізація, пройде згідно з раніше затвердженим планом.

Як повідомляли Українські Новини, серед військових не зафіксовано жодного випадку коронавірусу і жодної підозри на коронавірус.

Зеленський підписав закон про коронавірус. За порушення карантину будуть штрафувати і позбавляти волі.

Тим часом у Львівській області 24 людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання на коронавірус, з них 2 випадки летальні.

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