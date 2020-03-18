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18 марта 2020, среда, 10:52 584
Медицина 2020-03-18T11:02:57+02:00
Українські Новини
Во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

Во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус во Львове, Подозрение на коронавирус
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

Во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, которым за сутки заразились более 12 тысяч человек по всему миру. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовского городского совета, передают Українськi Новини.

"Во Львове есть 24 человека госпитализированных. У всех есть эпиданамнез - основания для подозрения на коронавирус", - сообщила руководитель штаба принятия оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции во Львове Галина Сличная.

12 из госпитализированных - жители Львова, 12 - области.

Все они молодые люди, которые недавно вернулись из-за границы.

Лабораторного подтверждения пока нет, материалы направлены в Киев для анализа.

Как сообщали Українськi Новини,в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания коронавирусом, из них 2 случая летальных.

Мама умершей от коронавируса женщины из Черновицкой области рассказала, что в больнице назначили антибиотики и отпустили домой. Но врачи заявили, что ее смерть не связана с коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что еще 12 украинцев проходят лечение за границей, 5 уже вылечились, а 1 украинка в Италии умерла.

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Во Львовской области 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
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