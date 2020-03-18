підписатися на розсилку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
18 березня 2020, середа, 20:25 4
Суспільство 2020-03-18T20:45:01+02:00
Українські Новини
Незважаючи на карантин, у лікарнях продовжать надавати допомогу всім нужденним, — МОЗ

Незважаючи на карантин, у лікарнях продовжать надавати допомогу всім нужденним, — МОЗ

Кира Молчанова
Карантин, МОЗ, Фейк, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Моз України. Фото: gordonua.com
Моз України. Фото: gordonua.com

Під час оголошеного по всій країні карантину в лікарнях продовжать надавати невідкладну допомогу тим, хто потребує цього за життєвими показниками.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"В мережі поширюється інформація про те, що у зв'язку з карантином в українських лікарнях нібито припиниться надання медичної допомоги, в тому числі при пологах або онкопацієнтам", — йдеться в повідомленні.

У міністерстві запевнили, що така інформація не відповідає дійсності. Всі медичні послуги, ненадання яких несе серйозний ризик для життя і розвитку життєзагрожуючих станів або може призвести до розвитку критичних станів, повинні надаватися в повному обсязі і своєчасно.

У свою чергу, МОЗ направив у регіони рекомендації щодо відстрочення планових операцій та надання інших медичних послуг для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

У відомстві закликали довіряти інформації тільки з перевірених джерел.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання на коронавірус, з них 2 випадки летальні.

У Львівській області 24 людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я МОЗ провела дослідження 640 зразків на коронавірус COVID-19.

Більше новин про: Карантин МОЗ Фейк Коронавірус коронавірус в Україні Карантин в Україні

Серед військовослужбовців немає випадків коронавір...
На коронавірус перевірили 640 осіб станом на 17 бе...
СБУ встановлює організаторів фейкової розсилки про...
Де можна перетнути кордон України автотранспортом....
На коронавірус перевірили 640 осіб станом на 17 березня
Президент може отримати повноваження самостійно вводити надзвичайний стан
Новини
У МОЗ заявили, що можуть ввести більш суворий карантинний режим 20:44
Незважаючи на карантин, у лікарнях продовжать надавати допомогу всім нужденним, — МОЗ 20:25
Серед військовослужбовців немає випадків коронавірусу, - Генштаб 20:02
Де можна перетнути кордон України автотранспортом. Повний список 20:01 Інфографіка
В Чернігівській області зафіксовано перша підозра на коронавірус 19:34
більше новин
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56
Василь Хрущ: Негатив навколо земельної реформи – через недовіру до правової системи держави 11:35 Думка
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
Ярославський домовився з Джеком Ма, і в Україну їдуть тест-системи на короновірус 08:45
більше новин
За порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці: Рада прийняла закон 08:53
Коронавірус може кілька годин жити у повітрі і декілька днів на поверхні, - дослідження 10:34
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
більше новин
"Київпастранс" буде карати водіїв, які пускають більше 10 чоловік в транспорт
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok