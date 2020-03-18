Незважаючи на карантин, у лікарнях продовжать надавати допомогу всім нужденним, — МОЗ

Під час оголошеного по всій країні карантину в лікарнях продовжать надавати невідкладну допомогу тим, хто потребує цього за життєвими показниками.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"В мережі поширюється інформація про те, що у зв'язку з карантином в українських лікарнях нібито припиниться надання медичної допомоги, в тому числі при пологах або онкопацієнтам", — йдеться в повідомленні.

У міністерстві запевнили, що така інформація не відповідає дійсності. Всі медичні послуги, ненадання яких несе серйозний ризик для життя і розвитку життєзагрожуючих станів або може призвести до розвитку критичних станів, повинні надаватися в повному обсязі і своєчасно.

У свою чергу, МОЗ направив у регіони рекомендації щодо відстрочення планових операцій та надання інших медичних послуг для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.

У відомстві закликали довіряти інформації тільки з перевірених джерел.

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