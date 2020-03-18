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18 марта 2020, среда, 08:59 3505
Общество 2020-03-18T09:40:56+02:00
Українські Новини
Смерть 33-летней пациентки в Черновицкой области не связана с коронавирусом, - врачи

Смерть 33-летней пациентки в Черновицкой области не связана с коронавирусом, - врачи

Таня Войтюк
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В Черновицкой области умерла девушка и врачи утверждают, что ее смерть была связана с сопутствующими диагнозами и болезнями, а не с коронавирусом. Об этом в видеообращении заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Осачук отметил, что такое мнение выразили врачи.

"К большому сожалению смерть женщины, которая произошла вчера в областной клинической больнице… Она, к сожалению, случилась в этом отделении, но по убеждению и профессиональному мнению врачей, которым мы абсолютно доверяем, эта смерть была связана с сопутствующими диагнозами и болезнями этой женщины", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 18 марта в Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

В частности, подтверждено два летальных случая на территории Украины. От вируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области, которая ранее вернулась в Украину из Польши.

Напомним, с 17 марта в Украине действует карантин, в связи с которым ввели ограничение на пользование метро.

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