Смерть жінки у Чернівцях від коронавірусу будуть розслідувати як халатність медиків, — поліція

Співробітники Чернівецького відділу поліції почали розслідувати смерть жінки від коронавірусу в Чернівцях через можливу недбалість медичних працівників.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Згідно з ним, під час моніторингу інтернет-мережі співробітники Чернівецького відділу поліції виявили інформацію про те, що через неналежне виконання службових обов'язків медичними працівниками внаслідок захворювання коронавірусом померла 33-річна жінка.

Зазначено, що для перевірки інформації, з'ясування всіх обставин та надання правової оцінки діям лікарів слідчі почали досудове розслідування.

зокрема, в замітці в одній з соцмереж зазначається, що батьки померлої звинувачують лікарів у ненаданні належної медичної допомоги їх доньці.

Жінка перебувала в лікарні з підозрою на інфікування коронавірусом, однак позитивні результати тестів надійшли вже після її смерті.

Дії інкримінуються ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 16 березня з'явилася інформація, що у Чернівцях померла дівчина, у якої підозрювали коронавірус. Уточнювалося тоді, що смерть настала в результаті хронічної патології, незв'язаної з підозрюваним діагнозом.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що цій хворій дівчині в лікарні призначили антибіотики і відпустили додому.

Тим часом 17 березня лабораторно підтвердили 7 нових випадків зараження коронавірусом в Україні. Всього зафіксовано 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.