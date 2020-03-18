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18 березня 2020, середа, 18:04 4
Суспільство 2020-03-18T18:22:18+02:00
Українські Новини
На коронавірус перевірили 640 осіб станом на 17 березня

На коронавірус перевірили 640 осіб станом на 17 березня

Анна Рудык
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я МОЗ провела дослідження 640 зразків на коронавірус COVID-19, через який в Київській області введено режим надзвичайної ситуації.

Про це йдеться в повідомленні Центру, передають Українські Новини.

"Всього вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала понад 640 зразків", - йдеться в повідомленні.

Дані наведені станом на 20:00 17 березня.

За даними центру на 9:00 17 березня було перевірено понад 500 зразків, таким чином 17 березня перевірили близько 140 зразків.

При цьому лабораторія перевіряє зразки не тільки людей з підозрою на зараження COVID-19, але і контактних осіб.

Позитивних результатів було отримано 14, з них 10 – у Чернівецькій області.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус у в'язницях заборонили побачення з родичами.

Також смерть жінки у Чернівцях від коронавірусу будуть розслідувати як халатність медиків.

А в Чернівецькій області чоловік, який заразився на коронавірус, може скоро вийти з лікарні.

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