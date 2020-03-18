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18 березня 2020, середа, 15:56 13
Суспільство 2020-03-18T17:30:03+02:00
Українські Новини
У мережі поширили фейк, що дітей не можна випускати на вулицю під час карантину: КМДА спростувала

У мережі поширили фейк, що дітей не можна випускати на вулицю під час карантину: КМДА спростувала

Ольга Фандорина
Карантин, КМДА, Діти, Дитсадки, Пандемія коронавірусу
Карантин, школярі. Фото: poliksal.іа
Карантин, школярі. Фото: poliksal.іа

У зв'язку з введенням загальнонаціонального карантину, а після і надзвичайної ситуації Київської області, в батьківських групах дитячих садів Україні невідомі розповсюдили фейкову інформацію про те, що під час карантину з 17.03 дітей не можна випускати на вулицю, і навіть розповіли, що за це порушників чекає штраф у розмірі 17 000 - 51 000 гривень або позбавленням волі на 2-5 років.

Повідомлення, яке розповсюджується в мережі, виглядало ось так:

Однак і пресслужба КМДА, Національна поліція України цю інформацію спростувала і порекомендувала не вірити фейковим новинам, що спекулюють на паніці.

Скріншот відповіді КМДАСкріншот відповіді КМДА

Відповідь Нацполиции України на фейковую новину про заборону прогулянок з дітьми в Києві. Фото: Нацполиция УкраїниВідповідь Нацполіції України на фейковую новину про заборону прогулянок з дітьми в Києві. Фото: Нацполіція України

Відповідь Нацполиции України на фейковую новину про заборону прогулянок з дітьми в Києві. Фото: Нацполиция УкраїниВідповідь Нацполіції України на фейковую новину про заборону прогулянок з дітьми в Києві. Фото: Нацполіція України

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір виділити 100 млн гривень на закупівлі товарів, робіт і послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом.

Київ виділив 10 млн гривень на закупівлю медичних масок.

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що пасажири будуть допускатися в міський транспорт виключно в медичних масках.

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