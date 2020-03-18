У мережі поширили фейк, що дітей не можна випускати на вулицю під час карантину: КМДА спростувала

У зв'язку з введенням загальнонаціонального карантину, а після і надзвичайної ситуації Київської області, в батьківських групах дитячих садів Україні невідомі розповсюдили фейкову інформацію про те, що під час карантину з 17.03 дітей не можна випускати на вулицю, і навіть розповіли, що за це порушників чекає штраф у розмірі 17 000 - 51 000 гривень або позбавленням волі на 2-5 років.

Повідомлення, яке розповсюджується в мережі, виглядало ось так:

Однак і пресслужба КМДА, Національна поліція України цю інформацію спростувала і порекомендувала не вірити фейковим новинам, що спекулюють на паніці.

Скріншот відповіді КМДА

Відповідь Нацполіції України на фейковую новину про заборону прогулянок з дітьми в Києві. Фото: Нацполіція України

Відповідь Нацполіції України на фейковую новину про заборону прогулянок з дітьми в Києві. Фото: Нацполіція України

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