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18 березня 2020, середа, 16:33 9
Транспорт 2020-03-18T17:30:03+02:00
Українські Новини
"Київпастранс" буде карати водіїв, які пускають більше 10 чоловік в транспорт

"Київпастранс" буде карати водіїв, які пускають більше 10 чоловік в транспорт

Елена Новикова
Автобус, Карантин, Трамвай, Київпастранс, Тролейбус, громадський транспорт
Тролейбус. Фото: Рixabay
Тролейбус. Фото: Рixabay

Комунальне підприємство "Київпастранс" буде позбавляти премій або навіть звільняти водіїв, які будуть пускати в транспортний засіб більше 10 осіб. Про це повідомив гендиректор "Київпастрансу" Дмитро Левченко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Так, ми будемо карати водіїв. Вже є наказ від підприємства. Це буде дисциплінарна відповідальність. Це від позбавлення премії аж до звільнення", - сказав він.

Проводиться контроль всіх водіїв і кондукторів.

Також Левченко повідомив, що "Київпастранс" звернувся в Національну поліцію за допомогою в контролюванні даної ситуації через велику кількість людей, що виходять на вулиці.

"Ми намагаємося якось попереджати, що вже є 10 чоловік в рухомому складі, тому просимо дочекатися іншого рухомого складу", - додав він.

За його словами, "Київпастранс" працює в штатному режимі, без зменшень одиниць рухомого складу, зокрема працює близько 1,5 тис. одиниць транспорту: 300 трамваїв, 400 тролейбусів і більше 700 автобусів.

Представник підприємства зазначає, що "Київпастранс" робить двічі обробку рухомого складу перед рухом і перед заїздом в депо, а також обробляє його на кінцевих зупинках.

Він заявив, що у підприємства достатньо засобів для обробки, так як у них на складах є близько 70 тис. літрів засобів, яких вистачить на 45-50 днів, також кожен день вони поповнюють свої запаси і закуповують додаткові засоби.

Наголошується, що всі кондуктори забезпечені масками щодня, і що кожен день заводи виробляють ці маски для потреб підприємства.

Як повідомляли Українські Новини, у транспорт пасажири допускатимуться тільки в масках.

Також у Києві не будуть додавати кількість автобусів у зв'язку з закриттям метро.

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