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18 березня 2020, середа, 14:20 8
Транспорт 2020-03-18T15:45:02+02:00
Українські Новини
Skyup відкриває продаж квитків за пільговими цінами для повернення українців з-за кордону, - МЗС

Skyup відкриває продаж квитків за пільговими цінами для повернення українців з-за кордону, - МЗС

Ярина Вацяк
SkyUp, Коронавірус, закриття кордону, рейси в Україну
SkyUp Airlines. Фото: hrk.а его
SkyUp Airlines. Фото: hrk.а его

Авіакомпанія Skyup відкриває продаж квитків за пільговими цінами на нерегулярні рейси з 17 міст у 14 країнах для повернення українців з-за кордону в той час, як з 12 березня по всій Україні ввели карантин.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передають Українські Новини.

"МЗС, Мінінфраструктури та авіакомпанія Skyup досягли домовленості про створення моделей вивезення українців з інших країн літаками, у тому числі через спеціальні хаби, які ми створили. Авіакомпанія Skyup, якої ми надзвичайно вдячні за їх конструктивну позицію і бажання разом з урядом допомогти українцям, відкриває продаж квитків на нерегулярні рейси з таких міст: Парижа, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Лісабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Таллінн, Цюріх, Стамбул, Барселона, Лондон. Заходьте на сайт компанії Skyup, дивіться на дати, на які плануються ці рейси, купуйте квитки, підкреслюю, за пільговими цінами і повертайтеся в Україну", - сказав він.

У свою чергу міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що перелік міст буде розширюватися і висловив надію, що до ініціативи приєднаються інші перевізники.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропорти України сьогодні прилетіло 14 літаків з українцями і прилетить ще 39.

Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні та обмежив міські перевезення до 10 людей в одному транспорті з 12:00 18 березня.

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