В аэропорты Украины сегодня прилетело 14 самолетов с украинцами и прилетит еще 39

Пассажиры у выхода на посадку в аэропорту. Фото: avianews.com

Пассажиры у выхода на посадку в аэропорту. Фото: avianews.com

По состоянию на 10:00 среды, 18 марта, международные аэропорты Украины приняли 14 международных рейсов с украинцами, планируется прибытие еще 39 до конца дня.

Об этом говорится в оперативных данных прилетов в аэропорты Украины, предоставленных министром инфраструктуры Владиславом Криклием, передают Українськi Новини.

Согласно им, до 10 утра было выполнено 9 рейсов в международный аэропорт "Борисполь", по 2 рейса в Харьков и Львов, 1 рейс в Запорожье.

Пассажиры возвращались из Шарм-эль-Шейха, Хургады, Берлина, Веце, Мадрида, Пафоса и Вильнюса.

Ожидаются туристы из Меммингена, Вены, Дубай, Барселоны, Лондона, Софии, Стокгольма, Баку, Белграда, Шарм-эль-Шейха и Хургады.

В среду в целом авиакомпания МАУ намерена выполнить 5 рейсов, SkyUp - 23 рейса, Windrose - 4 рейса, "Азур Эйр Украина" - 8 рейсов, Flydubai (ОАЭ) - 2 рейса, Austrian Airlines (Австрия) - 1 рейс и Rayanair (Ирландия) - 10 рейсов.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в одном транспорте с 12:00 18 марта.

С 12 марта по всей Украине ввели карантин из-за коронавируса, которым заразились по всему миру уже 124 000 человек, а ВОЗ официально признала его пандемией.