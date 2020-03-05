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05 березня 2020, четвер, 19:51 10
Судова влада 2020-03-05T20:45:02+02:00
Українські Новини
Рада висловила недовіру Рябошапці

Рада висловила недовіру Рябошапці

Ярина Вацяк
Руслан Рябошапка, Верховна Рада, відставка генпрокурора
Руслан Рябошапка. Скріншот трансляції
Руслан Рябошапка. Скріншот трансляції "Прямый"

Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, який втік з засідання Ради.

За проект постанови №3154 проголосували 263 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Відповідно до Конституції, висловлення недовіри генпрокурору тягне його відставку.

Також, згідно з Конституцією, Президент призначає генпрокурора за згодою Ради.

29 серпня 2019 року Рада схвалила призначення Рябошапки генпрокурором.

До призначення він обіймав посаду заступника глави Офісу Президента.

Був заступником міністра юстиції, з березня 2016 року - членом Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) .

У червні 2017 року пішов з посади члена НАЗК.

На виборах Президента України 2019 року був радником Володимира Зеленського.

Ініціаторами проекту постанови про висловлення недовіри генпрокурору вказані, зокрема, депутати від "Слуги народу" Максим Бужанський, Олександр Дубинський, Данило Гетманцев, Федір Веніславський, Ірина Верещук, Ігор Фріс, Ольга Совгиря, Олександр Скічко, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, В'ячеслав Медяник і депутати від "Опозиційної платформи - За життя" Олег Волошин, Ілля Ківа, Григорій Мамка, Сергій Льовочкін, Віктор Медведчук, Ренат Кузьмін, Василь Німченко.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Рябошапка оцінював свої шанси залишитися генпрокурором як 50/50.

Президент Володимир Зеленський згоден, що Генеральний прокурор не показав результату своєї роботи, тому має залишити посаду.

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