Коронавірусом за добу заразилися понад 12 тис. осіб. Дані на 18 березня

За добу 17 березня у світі коронавірусом захворіли 12 349 порівняно з даними на ранок 17 березня, загальне число хворих досягло 191 683 випадків. Про це свідчать дані South China Morning Post. За добу від COVID-19 померли 740 людей, а загальна кількість летальних випадків досягло 7,861. В той же час одужали у світі 81,743. Китай як і раніше займає першу позицію за кількістю смертей і випадків захворювань, але при цьому кількість за добу зафіксовано 13, а померли за добу 11 осіб. Водночас в Італії за добу позитивний тест на коронавірус зафіксували у 9 526 осіб. Іран продовжує займати третю позицію з поширення захворювання. Загальна кількість хворих досягла 16 169 випадків, з них 988 - летальних. Як повідомляли Українські Новини, в Україні вже зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом, два летальних. 16 березня в Черновичкой області померла 33-річна жінка, в якої виявили коронавірус. Тим часом, Разумков підписав закон про боротьбу з поширенням коронавіруса.