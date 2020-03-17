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17 березня 2020, вівторок, 14:00 28
Силові структури 2020-03-17T14:01:48+02:00
Українські Новини
Зеленський призначив генпрокурором Венедіктову

Зеленський призначив генпрокурором Венедіктову

Валерия Драгомирова
Генпрокурор, Володимир Зеленський, Призначення, Ірина Венедіктова
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Президент Володимир Зеленський призначив генеральним прокурором Ірину Венедіктову, яку в грудні призначили в. о. деректора ДБР.

Про це йдеться в указі №90 від 17 березня, передають Українські Новини.

Також указом №89 президент звільнив Венедіктову з посади тимчасово виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань.

Венедіктова була депутатом Ради 9-го скликання і головою комітету з питань правової політики.

На дострокових виборах парламенту була третім номером у списку партії "Слуга народу".

Венедіктова - юрист, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Доктор юридичних наук, професор.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Ірини Венедиктової.

За ухвалення проекту постанови №3227 проголосували 269 депутатів при мінімально необхідних 226.

Крім того, заступник генпрокурора Віктор Чумак подав у відставку.

5 березня Рада висловила недовіру генпрокурора Руслану Рябошапці.

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