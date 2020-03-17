Зеленський призначив генпрокурором Венедіктову

Президент Володимир Зеленський призначив генеральним прокурором Ірину Венедіктову, яку в грудні призначили в. о. деректора ДБР.

Про це йдеться в указі №90 від 17 березня, передають Українські Новини.



Також указом №89 президент звільнив Венедіктову з посади тимчасово виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань.



Венедіктова була депутатом Ради 9-го скликання і головою комітету з питань правової політики.



На дострокових виборах парламенту була третім номером у списку партії "Слуга народу".



Венедіктова - юрист, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Доктор юридичних наук, професор.



Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Ірини Венедиктової.



За ухвалення проекту постанови №3227 проголосували 269 депутатів при мінімально необхідних 226.



Крім того, заступник генпрокурора Віктор Чумак подав у відставку.



5 березня Рада висловила недовіру генпрокурора Руслану Рябошапці.