У Львівській області 24 людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус

У Львівській області 24 людини госпіталізовані з підозрою на коронавірус, яким за добу заразилися понад 12 тисяч осіб по всьому світу. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Львівської міської ради, передають Українські Новини.

"У Львові є 24 людини госпіталізованих. У всіх є епіданамнез - підстави для підозри на коронавірус", - повідомила керівник штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавирусной інфекції у Львові Галина Сличная.

12 з госпіталізованих - жителі Львова, 12 - області.

Всі вони молоді люди, які нещодавно повернулися з-за кордону.

Лабораторного підтвердження поки немає, матеріали направлені до Києва для аналізу.

Як повідомляли Українські Новини,в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання коронавірусом, з них 2 випадки летальних.

Мама померлої від коронавірусу жінки з Чернівецької області розповіла, що в лікарні призначили антибіотики і відпустили додому. Але лікарі заявили, що її смерть не пов'язана з коронавірусом.

Раніше повідомлялося про те, що ще 12 українців проходять лікування за кордоном, 5 вже вилікувалися, а 1 українка в Італії померла.