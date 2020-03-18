Коронавірус може кілька годин жити у повітрі і декілька днів на поверхні, - дослідження

Коронавірус, який перетворився в глобальну пандемію, може залишатися у вигляді крапель в повітрі заразним і життєздатним протягом декількох годин і на поверхні аж до доби.

Такі дані нового дослідження Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NІAІ), що входить до складу Національного інституту охорони здоров'я США, пише Reuters.

Вчені спробували імітувати вірус, перенесений від зараженої людини, на повсякденні поверхні в домашніх умовах або в лікарні, наприклад, при кашлі або дотику до предметів. Вони використовували пристрій для дозування аерозолю, який дублював мікроскопічні крапельки, утворені при кашлі або чханні.

Потім учені досліджували, як довго вірус залишався заразним на цих поверхнях, згідно з дослідженням, COVID-19 залишається життєздатним чи здатним заражати людей протягом не менш як трьох годин.

На пластику та нержавіючій сталі життєздатний вірус може жити до трьох днів. На картоні вірус не був життєздатним через 24 години. Для міді знадобилося 4 години, щоб вірус став інактивованим.

Що стосується періоду напіврозпаду, дослідницька група виявила, що половинним частинкам вірусу потрібно близько 66 хвилин, щоб втратити функцію, якщо вони перебуває в аерозольній краплі.

Це означає, що через годину і шість хвилин три чверті вірусних частинок будуть по суті неактивними, але 25% все одно будуть життєздатними.

Кількість життєздатних вірусів в кінці третьої години скоротиться до 12,5%.

Для нержавіючої сталі потрібно 5 годин 38 хвилин, щоб половина вірусних частинок стала неактивною. На пластиці період напіврозпаду становить 6 годин 49 хвилин, виявили дослідники.

На картоні період напіврозпаду становив близько трьох з половиною годин, але дослідники сказали, що в цих результатах було багато відмінностей, "тому ми радимо обережно" інтерпретувати це число.

Саме короткий час виживання було на міді, де половина вірусу інактивувалася протягом 46 хвилин.

Як повідомляли Українські Новини, за добу 17 березня у світі коронавірусом захворіли 12 349 осіб порівняно з даними на ранок 17 березня, загальна кількість хворих досягло 191 683 випадків.

Тим часом, в Україні вже зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом, два летальних.