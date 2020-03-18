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18 березня 2020, середа, 08:01 137 Інфографіка
Медицина 2020-03-18T18:30:10+02:00
Українські Новини
Коронавірусом за добу заразилися понад 12 тис. осіб. Дані на 18 березня

Коронавірусом за добу заразилися понад 12 тис. осіб. Дані на 18 березня

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Китаї, коронавірус в Україні, коронавірус в Італії
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

За добу 17 березня у світі коронавірусом захворіли 12 349 порівняно з даними на ранок 17 березня, загальне число хворих досягло 191 683 випадків.

Про це свідчать дані South China Morning Post.

За добу від COVID-19 померли 740 людей, а загальна кількість летальних випадків досягла 7,861.

В той же час одужали у світі 81,743.

Китай як і раніше займає першу позицію за кількістю смертей і випадків захворювань, але при цьому за добу зафіксовано 13 захворювань, а померли за добу 11 осіб.

Водночас в Італії за добу позитивний тест на коронавірус зафіксували у 9 526 осіб.

Іран продовжує займати третю позицію з поширення захворювання. Загальна кількість хворих досягла 16 169 випадків, з них 988 - летальних.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні вже зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом, два летальних.

16 березня в Чернівецькой області померла 33-річна жінка, в якої виявили коронавірус.

Тим часом Разумков підписав закон про боротьбу з поширенням коронавіруса.

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