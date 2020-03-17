Зеленський звернувся до українців, які не можуть повернутися додому з-за кордону

Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням, в якому пояснив українцям за кордоном, як їм повернутися назад в Україну, де станом на 17 березня зафіксували 14 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це він повідомив в ході звернення до громадян, передають Українські Новини.

Президент закликав реєструватися українцям за кордоном в системі МЗС "Друг" і телефонувати до посольства України у своїх країнах. Також він розповів про сформовані хаби, з яких можна буде безкоштовно або майже безкоштовно повернутися в Україну.

Зеленський закликав повертаючись в країну на автобусах, ознайомитися з обмеженнями країн, через які пролягає ваш шлях, а також зі списком працюючих контрольно-пропускних пунктах.

Крім цього він закликав залишатися вдома, дивитися фільми і читати книжки. Президент рекомендує: "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко, роман Чака Паланіка і французький фільм "1+1".

Як повідомляли Українські Новини, в Україні ввели загальнонаціональний карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Також у ВООЗ назвали препарат, яким можна безпечно збивати температуру під час коронавірусу.